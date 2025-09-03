Let that sink in (SINK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00507815 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.68% Promjena cijene (1D) -1.63% Promjena cijene (7D) -0.39%

Let that sink in (SINK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SINKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SINK je $ 0.00507815, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SINK se promijenio za -1.68% u posljednjih sat vremena, -1.63% u posljednjih 24 sata i -0.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Let that sink in (SINK)

Tržišna kapitalizacija $ 56.09K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 56.09K Količina u optjecaju 799.64M Ukupna količina 799,639,644.70706

Trenutačna tržišna kapitalizacija Let that sink in je $ 56.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SINK je 799.64M, s ukupnom količinom od 799639644.70706. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56.09K.