Let me do it for you (NOSE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Let me do it for you (NOSE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Let me do it for you (NOSE) Informacije Inspired by the globally viral TikTok meme, $NOSE captures the heart of internet culture and community. At its core, $NOSE represents the iconic "Let me do it for you" meme featuring the lovable borzoi dog with an exceptionally long nose. This meme isn’t just about a quirky image—it embodies a spirit of determination, selflessness, and humor. The borzoi's long nose symbolizes its ability to tackle challenges and "reach" goals that seem impossible, all while bringing a smile to people's faces. Službena web stranica: https://www.x.com/nosecto Kupi NOSE odmah!

Let me do it for you (NOSE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Let me do it for you (NOSE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.61K $ 10.61K $ 10.61K Ukupna količina: $ 997.54M $ 997.54M $ 997.54M Količina u optjecaju: $ 974.57M $ 974.57M $ 974.57M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.86K $ 10.86K $ 10.86K Povijesni maksimum: $ 0.0023184 $ 0.0023184 $ 0.0023184 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Let me do it for you (NOSE)

Let me do it for you (NOSE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Let me do it for you (NOSE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NOSE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NOSE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NOSE tokena, istražite NOSE cijenu tokena uživo!

NOSE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NOSE? Naša NOSE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NOSE predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!