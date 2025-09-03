Let me do it for you (NOSE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0023184$ 0.0023184 $ 0.0023184 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +4.89% Promjena cijene (7D) +4.89%

Let me do it for you (NOSE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NOSEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOSE je $ 0.0023184, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOSE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Let me do it for you (NOSE)

Tržišna kapitalizacija $ 10.43K$ 10.43K $ 10.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.67K$ 10.67K $ 10.67K Količina u optjecaju 974.57M 974.57M 974.57M Ukupna količina 997,538,557.569029 997,538,557.569029 997,538,557.569029

Trenutačna tržišna kapitalizacija Let me do it for you je $ 10.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOSE je 974.57M, s ukupnom količinom od 997538557.569029. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.67K.