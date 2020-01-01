Let Him Cook ($COOK) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Let Him Cook ($COOK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Let Him Cook ($COOK) Informacije

Let Him Cook is a slang phrase that means to freely let a person do something they are good at.

Let Him Cook is one of the most popular sayings to every hit social media. We Figured why not have it as a Solana token. With over 500 Million posts on TikTok alone, it was clear, that Let Him Cook is Loved by the masses.

The True Purpose and function of the project is to spread the love of the saying for all the masses in the crypto ecosystem. $COOK Is ran by the people, for the people as a Community take over.

$COOK is a Memecoin launched Via Pump.Fun on the Solana Ecosystem.

Let Him Cook ($COOK) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Let Him Cook ($COOK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 642.29K
$ 642.29K$ 642.29K
Ukupna količina:
$ 998.73M
$ 998.73M$ 998.73M
Količina u optjecaju:
$ 998.73M
$ 998.73M$ 998.73M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 642.29K
$ 642.29K$ 642.29K
Povijesni maksimum:
$ 0.01564695
$ 0.01564695$ 0.01564695
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00064311
$ 0.00064311$ 0.00064311

Let Him Cook ($COOK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Let Him Cook ($COOK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj $COOK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja $COOK tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku $COOK tokena, istražite $COOK cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.