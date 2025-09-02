Let Him Cook ($COOK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01564695 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.47% Promjena cijene (1D) +9.64% Promjena cijene (7D) +8.59%

Let Him Cook ($COOK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $COOKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $COOK je $ 0.01564695, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $COOK se promijenio za -1.47% u posljednjih sat vremena, +9.64% u posljednjih 24 sata i +8.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Let Him Cook ($COOK)

Tržišna kapitalizacija $ 653.25K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 653.25K Količina u optjecaju 998.73M Ukupna količina 998,730,606.951877

Trenutačna tržišna kapitalizacija Let Him Cook je $ 653.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $COOK je 998.73M, s ukupnom količinom od 998730606.951877. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 653.25K.