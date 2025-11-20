LEOONO by Virtuals Cijena danas

Trenutačna cijena LEOONO by Virtuals (LEO) danas je --, s promjenom od 6.28% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LEO u USD je -- po LEO.

LEOONO by Virtuals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 214,142, s količinom u optjecaju od 1.00B LEO. Tijekom posljednja 24 sata, LEO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00504633, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, LEO se kretao -0.36% u posljednjem satu i -17.65% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu LEOONO by Virtuals (LEO)

Tržišna kapitalizacija $ 214.14K$ 214.14K $ 214.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 214.14K$ 214.14K $ 214.14K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LEOONO by Virtuals je $ 214.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LEO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 214.14K.