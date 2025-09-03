Leonardo AI (LEONAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0018815$ 0.0018815 $ 0.0018815 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.10% Promjena cijene (1D) -2.46% Promjena cijene (7D) -7.10% Promjena cijene (7D) -7.10%

Leonardo AI (LEONAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LEONAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LEONAI je $ 0.0018815, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LEONAI se promijenio za +0.10% u posljednjih sat vremena, -2.46% u posljednjih 24 sata i -7.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Leonardo AI (LEONAI)

Tržišna kapitalizacija $ 20.06K$ 20.06K $ 20.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.06K$ 20.06K $ 20.06K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Leonardo AI je $ 20.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LEONAI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.06K.