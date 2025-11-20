LEO Token Cijena danas

Trenutačna cijena LEO Token (LEO) danas je $ 9.48, s promjenom od 0.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LEO u USD je $ 9.48 po LEO.

LEO Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,744,820,835, s količinom u optjecaju od 922.14M LEO. Tijekom posljednja 24 sata, LEO trgovao je između $ 9.34 (niska) i $ 9.48 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 10.14, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.799859.

U kratkoročnim performansama, LEO se kretao +0.03% u posljednjem satu i +3.37% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu LEO Token (LEO)

