LENS Cijena danas

Trenutačna cijena LENS (LENS) danas je --, s promjenom od 2.60% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LENS u USD je -- po LENS.

LENS trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 31,214, s količinom u optjecaju od 986.72M LENS. Tijekom posljednja 24 sata, LENS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00994532, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, LENS se kretao +1.01% u posljednjem satu i -14.77% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu LENS (LENS)

Tržišna kapitalizacija $ 31.21K$ 31.21K $ 31.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.21K$ 31.21K $ 31.21K Količina u optjecaju 986.72M 986.72M 986.72M Ukupna količina 986,720,589.387144 986,720,589.387144 986,720,589.387144

