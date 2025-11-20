Lenny Cijena danas

Trenutačna cijena Lenny (LENNY) danas je --, s promjenom od 8.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LENNY u USD je -- po LENNY.

Lenny trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 447,965, s količinom u optjecaju od 961.54M LENNY. Tijekom posljednja 24 sata, LENNY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00220577, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, LENNY se kretao +0.02% u posljednjem satu i -0.58% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Lenny (LENNY)

Tržišna kapitalizacija $ 447.97K$ 447.97K $ 447.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 447.97K$ 447.97K $ 447.97K Količina u optjecaju 961.54M 961.54M 961.54M Ukupna količina 961,539,339.500255 961,539,339.500255 961,539,339.500255

