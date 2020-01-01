Lendle (LEND) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Lendle (LEND), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Lendle (LEND) Informacije Lendle is committed to redefine lending and borrowing experiences on the Mantle Network. This project stands out as an innovation-driven, decentralized, and non-custodial liquidity market, driven by a core mission to bring fresh innovation and decentralisation to the lending and borrowing landscape. Founded in August 2023, the project's unique features will include expanded lending opportunities, isolated and undercollateralized lending and an enhanced token lock mechanisms with revenue share. With a V1 recently launched and recipients of a Mantle Foundation Builders Grant to design and implement new lending markets' features, Lendle is committed to be the #1 lending market on Mantle. Currently, the $LEND token can be bought and sold on Decentralized Exchances on Mantle. $LEND holders are able to stake their $LEND on Lendle to receive protocol fees in bluechips like ETH, BTC, USDC, USDT and MNT. If you lock your tokens, you also receive the penalty fees from early unlockers. While we keep developping the protocol, some utilities might be added/changed. Stay updated through our docs and socials. Službena web stranica: https://www.lendle.xyz/ Bijela knjiga: https://docs.lendle.xyz/miscellaneous/mission-statement Kupi LEND odmah!

Lendle (LEND) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lendle (LEND), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 822.41K $ 822.41K $ 822.41K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 50.51M $ 50.51M $ 50.51M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Povijesni maksimum: $ 0.207173 $ 0.207173 $ 0.207173 Povijesni minimum: $ 0.00844793 $ 0.00844793 $ 0.00844793 Trenutna cijena: $ 0.01628203 $ 0.01628203 $ 0.01628203 Saznajte više o cijeni Lendle (LEND)

Lendle (LEND) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lendle (LEND) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LEND tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LEND tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LEND tokena, istražite LEND cijenu tokena uživo!

LEND Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LEND? Naša LEND stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LEND predviđanje cijene tokena odmah!

