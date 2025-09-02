Lendle (LEND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01673261 $ 0.01673261 $ 0.01673261 24-satna najniža cijena $ 0.01752418 $ 0.01752418 $ 0.01752418 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01673261$ 0.01673261 $ 0.01673261 24-satna najviša cijena $ 0.01752418$ 0.01752418 $ 0.01752418 Najviša cijena ikada $ 0.207173$ 0.207173 $ 0.207173 Najniža cijena $ 0.00844793$ 0.00844793 $ 0.00844793 Promjena cijene (1H) -1.15% Promjena cijene (1D) -1.43% Promjena cijene (7D) -7.17% Promjena cijene (7D) -7.17%

Lendle (LEND) cijena u stvarnom vremenu je $0.01709268. Tijekom protekla 24 sata, LENDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01673261 i najviše cijene $ 0.01752418, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LEND je $ 0.207173, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00844793.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LEND se promijenio za -1.15% u posljednjih sat vremena, -1.43% u posljednjih 24 sata i -7.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lendle (LEND)

Tržišna kapitalizacija $ 862.19K$ 862.19K $ 862.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Količina u optjecaju 50.49M 50.49M 50.49M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lendle je $ 862.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LEND je 50.49M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.71M.