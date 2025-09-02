Više o LEND

Lendle Logotip

Lendle Cijena (LEND)

Neuvršten

1 LEND u USD cijena uživo:

$0.01709268
$0.01709268
-1.40%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Lendle (LEND)
Lendle (LEND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01673261
$ 0.01673261
24-satna najniža cijena
$ 0.01752418
$ 0.01752418
24-satna najviša cijena

$ 0.01673261
$ 0.01673261

$ 0.01752418
$ 0.01752418

$ 0.207173
$ 0.207173

$ 0.00844793
$ 0.00844793

-1.15%

-1.43%

-7.17%

-7.17%

Lendle (LEND) cijena u stvarnom vremenu je $0.01709268. Tijekom protekla 24 sata, LENDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01673261 i najviše cijene $ 0.01752418, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LEND je $ 0.207173, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00844793.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LEND se promijenio za -1.15% u posljednjih sat vremena, -1.43% u posljednjih 24 sata i -7.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lendle (LEND)

$ 862.19K
$ 862.19K

--
--

$ 1.71M
$ 1.71M

50.49M
50.49M

100,000,000.0
100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lendle je $ 862.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LEND je 50.49M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.71M.

Lendle (LEND) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Lendle u USD iznosila je $ -0.00024915400721947.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Lendle u USD iznosila je $ +0.0065526224.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Lendle u USD iznosila je $ +0.0169616167.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Lendle u USD iznosila je $ +0.00680791239079218.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00024915400721947-1.43%
30 dana$ +0.0065526224+38.34%
60 dana$ +0.0169616167+99.23%
90 dana$ +0.00680791239079218+66.19%

Što je Lendle (LEND)

Lendle is committed to redefine lending and borrowing experiences on the Mantle Network. This project stands out as an innovation-driven, decentralized, and non-custodial liquidity market, driven by a core mission to bring fresh innovation and decentralisation to the lending and borrowing landscape. Founded in August 2023, the project's unique features will include expanded lending opportunities, isolated and undercollateralized lending and an enhanced token lock mechanisms with revenue share. With a V1 recently launched and recipients of a Mantle Foundation Builders Grant to design and implement new lending markets' features, Lendle is committed to be the #1 lending market on Mantle. Currently, the $LEND token can be bought and sold on Decentralized Exchances on Mantle. $LEND holders are able to stake their $LEND on Lendle to receive protocol fees in bluechips like ETH, BTC, USDC, USDT and MNT. If you lock your tokens, you also receive the penalty fees from early unlockers. While we keep developping the protocol, some utilities might be added/changed. Stay updated through our docs and socials.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Lendle Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Lendle (LEND) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Lendle (LEND) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Lendle.

Provjerite Lendle predviđanje cijene sada!

LEND u lokalnim valutama

Lendle (LEND) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Lendle (LEND) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LEND opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Lendle (LEND)

Koliko Lendle (LEND) vrijedi danas?
Cijena LEND uživo u USD je 0.01709268 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LEND u USD?
Trenutačna cijena LEND u USD je $ 0.01709268. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Lendle?
Tržišna kapitalizacija za LEND je $ 862.19K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LEND?
Količina u optjecaju za LEND je 50.49M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LEND?
LEND je postigao ATH cijenu od 0.207173 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LEND?
LEND je vidio ATL cijenu od 0.00844793 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LEND?
24-satni obujam trgovanja za LEND je -- USD.
Hoće li LEND još narasti ove godine?
LEND mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LEND predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Lendle (LEND) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

