lenda on chain (LENDA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00139886$ 0.00139886 $ 0.00139886 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +4.21% Promjena cijene (7D) +4.21%

lenda on chain (LENDA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LENDAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LENDA je $ 0.00139886, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LENDA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu lenda on chain (LENDA)

Tržišna kapitalizacija $ 20.41K$ 20.41K $ 20.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.41K$ 20.41K $ 20.41K Količina u optjecaju 999.80M 999.80M 999.80M Ukupna količina 999,795,120.352435 999,795,120.352435 999,795,120.352435

Trenutačna tržišna kapitalizacija lenda on chain je $ 20.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LENDA je 999.80M, s ukupnom količinom od 999795120.352435. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.41K.