lenda on chain Logotip

lenda on chain Cijena (LENDA)

Neuvršten

1 LENDA u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena lenda on chain (LENDA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:13:49 (UTC+8)

lenda on chain (LENDA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00139886
$ 0.00139886$ 0.00139886

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.21%

+4.21%

lenda on chain (LENDA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LENDAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LENDA je $ 0.00139886, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LENDA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu lenda on chain (LENDA)

$ 20.41K
$ 20.41K$ 20.41K

--
----

$ 20.41K
$ 20.41K$ 20.41K

999.80M
999.80M 999.80M

999,795,120.352435
999,795,120.352435 999,795,120.352435

Trenutačna tržišna kapitalizacija lenda on chain je $ 20.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LENDA je 999.80M, s ukupnom količinom od 999795120.352435. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.41K.

lenda on chain (LENDA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz lenda on chain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz lenda on chain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz lenda on chain u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz lenda on chain u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+16.24%
60 dana$ 0+15.27%
90 dana$ 0--

Što je lenda on chain (LENDA)

Lenda is an AI-driven project born from a solo developer's vision during a hackathon, evolving into a tool that analyzes on-chain movements within the Solana ecosystem. Initially conceived as a Lending Agent to predict optimal uses for stablecoins in DeFi, Lenda has since pivoted to offer insights into tokens and NFTs, enhancing DeFi and NFT interactions with AI capabilities. She is integrated into Kiwi bot recently on Solana, and soon to be used by Choizzy.io, which is aiming to become a leading mobile dApp on @solanamobile, specifically the Seeker phone when it's released, which will be providing users with a smarter, more accessible way to engage with blockchain technology.

Resurs lenda on chain (LENDA)

Službena web-stranica

lenda on chain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će lenda on chain (LENDA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših lenda on chain (LENDA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za lenda on chain.

Provjerite lenda on chain predviđanje cijene sada!

LENDA u lokalnim valutama

lenda on chain (LENDA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike lenda on chain (LENDA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LENDA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o lenda on chain (LENDA)

Koliko lenda on chain (LENDA) vrijedi danas?
Cijena LENDA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LENDA u USD?
Trenutačna cijena LENDA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija lenda on chain?
Tržišna kapitalizacija za LENDA je $ 20.41K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LENDA?
Količina u optjecaju za LENDA je 999.80M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LENDA?
LENDA je postigao ATH cijenu od 0.00139886 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LENDA?
LENDA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LENDA?
24-satni obujam trgovanja za LENDA je -- USD.
Hoće li LENDA još narasti ove godine?
LENDA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LENDA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
