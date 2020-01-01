Lemonrocks (LEMON) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Lemonrocks (LEMON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Lemonrocks (LEMON) Informacije Introducing LemonRocks. Where innovators find tools to shape the future, and backers discover the next big thing. One Platform For All Builders Access an extensive selection of data models and AI resources designed for builders and early-stage investors. Start-Up Data 2.0 Cross-referenced with ML, and verified by the community. We track GitHub activity, AppStore stats, CMC, stock prices, roadmaps, user traffic, and extensive metrics. LemonLink Connecting startups and investors with AI-driven precision, easy access to vital templates, agreements, and checklists, ensuring efficient support throughout the process. The Lemon AI The Lemon is your personal start-up assistant. Designed for quick access to information and personalized assistance, The Lemon enhances your experience in navigating the start-up and data ecosystem. Builders Hub The Builders Hub is a collaborative space to build, grow, and win grants for promising Web3 projects. Službena web stranica: http://www.lemonrocks.com/ Kupi LEMON odmah!

Lemonrocks (LEMON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lemonrocks (LEMON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 160.66K $ 160.66K $ 160.66K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 160.66K $ 160.66K $ 160.66K Povijesni maksimum: $ 0.04140239 $ 0.04140239 $ 0.04140239 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00016066 $ 0.00016066 $ 0.00016066 Saznajte više o cijeni Lemonrocks (LEMON)

Lemonrocks (LEMON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lemonrocks (LEMON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LEMON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LEMON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LEMON tokena, istražite LEMON cijenu tokena uživo!

