Lemon (LEMON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.63% Promjena cijene (1D) +0.98% Promjena cijene (7D) -11.87% Promjena cijene (7D) -11.87%

Lemon (LEMON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LEMONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LEMON je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LEMON se promijenio za +0.63% u posljednjih sat vremena, +0.98% u posljednjih 24 sata i -11.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lemon (LEMON)

Tržišna kapitalizacija $ 11.54K$ 11.54K $ 11.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.54K$ 11.54K $ 11.54K Količina u optjecaju 6.68B 6.68B 6.68B Ukupna količina 6,681,244,984.904088 6,681,244,984.904088 6,681,244,984.904088

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lemon je $ 11.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LEMON je 6.68B, s ukupnom količinom od 6681244984.904088. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.54K.