LeisureMetaverse issued its own utility token, LM token to energize trade of NFTs and increase the valuation of NFTs. LeisureMetaverse operates its own blockchain, but the LM token in LeisureMetaverse and the ERC20 LM token on Ethereum are interchangeable through the gateway between LeisureMetaverse and Ethereum. As an NFT minting & trading DAO platform, the Leisure metaverse platform is designed to overcome limitations of existing blockchain platforms such as scalability, gas fee and awkward UX. Using Tendermint style proof of stake PoS) based Byzantine Fault Tolerant BFT) consensus algorithm, LeisureMeta chain has attained 1,000 TPS and transaction finality at once. The Bloom filter is used to distinguish known transactions between individual nodes to enhance the efficiency of networking by transmitting unknown transactions only. With multiple private key paring system, the UX was improved by assigning individual private keys for user"s each device. LeisureMeta blockchain reduced the block time to 1 sec with Conflict free Replicated Data Type (CRDT) structure to eliminate the ordering between intra block transactions. Consequently, the computing power required for blockmaking process has been significantly minimized.
LeisureMeta (LM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike LeisureMeta (LM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj LM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja LM tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku LM tokena, istražite LM cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.