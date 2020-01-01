LeisureMeta (LM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LeisureMeta (LM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LeisureMeta (LM) Informacije LeisureMetaverse issued its own utility token, LM token to energize trade of NFTs and increase the valuation of NFTs. LeisureMetaverse operates its own blockchain, but the LM token in LeisureMetaverse and the ERC20 LM token on Ethereum are interchangeable through the gateway between LeisureMetaverse and Ethereum. As an NFT minting & trading DAO platform, the Leisure metaverse platform is designed to overcome limitations of existing blockchain platforms such as scalability, gas fee and awkward UX. Using Tendermint style proof of stake PoS) based Byzantine Fault Tolerant BFT) consensus algorithm, LeisureMeta chain has attained 1,000 TPS and transaction finality at once. The Bloom filter is used to distinguish known transactions between individual nodes to enhance the efficiency of networking by transmitting unknown transactions only. With multiple private key paring system, the UX was improved by assigning individual private keys for user"s each device. LeisureMeta blockchain reduced the block time to 1 sec with Conflict free Replicated Data Type (CRDT) structure to eliminate the ordering between intra block transactions. Consequently, the computing power required for blockmaking process has been significantly minimized. Službena web stranica: https://leisuremeta.io/ Bijela knjiga: https://github.com/leisuremeta/whitepaper/blob/main/LM_WP_v2.2_Eng.pdf Kupi LM odmah!

LeisureMeta (LM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LeisureMeta (LM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.04M $ 7.04M $ 7.04M Ukupna količina: $ 4.67B $ 4.67B $ 4.67B Količina u optjecaju: $ 3.17B $ 3.17B $ 3.17B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.37M $ 10.37M $ 10.37M Povijesni maksimum: $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 Povijesni minimum: $ 0.00203131 $ 0.00203131 $ 0.00203131 Trenutna cijena: $ 0.00222152 $ 0.00222152 $ 0.00222152 Saznajte više o cijeni LeisureMeta (LM)

LeisureMeta (LM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LeisureMeta (LM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LM tokena, istražite LM cijenu tokena uživo!

