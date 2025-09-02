LeisureMeta (LM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00214841 $ 0.00214841 $ 0.00214841 24-satna najniža cijena $ 0.00222449 $ 0.00222449 $ 0.00222449 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00214841$ 0.00214841 $ 0.00214841 24-satna najviša cijena $ 0.00222449$ 0.00222449 $ 0.00222449 Najviša cijena ikada $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 Najniža cijena $ 0.00203131$ 0.00203131 $ 0.00203131 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) -1.36% Promjena cijene (7D) -3.69% Promjena cijene (7D) -3.69%

LeisureMeta (LM) cijena u stvarnom vremenu je $0.0021941. Tijekom protekla 24 sata, LMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00214841 i najviše cijene $ 0.00222449, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LM je $ 1.39, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00203131.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LM se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, -1.36% u posljednjih 24 sata i -3.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LeisureMeta (LM)

Tržišna kapitalizacija $ 6.95M$ 6.95M $ 6.95M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.24M$ 10.24M $ 10.24M Količina u optjecaju 3.17B 3.17B 3.17B Ukupna količina 4,668,074,832.13 4,668,074,832.13 4,668,074,832.13

Trenutačna tržišna kapitalizacija LeisureMeta je $ 6.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LM je 3.17B, s ukupnom količinom od 4668074832.13. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.24M.