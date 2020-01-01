LEGIT (LEGIT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LEGIT (LEGIT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LEGIT (LEGIT) Informacije LEGIT: A Memecoin Revolution Built on Liquidity, Transparency, and Long-Term Growth Born with the fair launch spirit at its core, LEGIT is a memecoin that seeks to differentiate itself by emphasizing stability, transparency, and sustainability. Unlike traditional memecoins that rely heavily on hype and speculative trading, $LEGIT aims to build a strong community of holders and ensure liquidity while minimizing risks associated with token inflation and market manipulation Službena web stranica: https://legitmeme.com/ Kupi LEGIT odmah!

LEGIT (LEGIT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LEGIT (LEGIT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 237.20K $ 237.20K $ 237.20K Ukupna količina: $ 957.83M $ 957.83M $ 957.83M Količina u optjecaju: $ 957.83M $ 957.83M $ 957.83M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 237.20K $ 237.20K $ 237.20K Povijesni maksimum: $ 0.00890273 $ 0.00890273 $ 0.00890273 Povijesni minimum: $ 0.00024246 $ 0.00024246 $ 0.00024246 Trenutna cijena: $ 0.00024697 $ 0.00024697 $ 0.00024697 Saznajte više o cijeni LEGIT (LEGIT)

LEGIT (LEGIT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LEGIT (LEGIT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LEGIT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LEGIT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LEGIT tokena, istražite LEGIT cijenu tokena uživo!

LEGIT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LEGIT? Naša LEGIT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LEGIT predviđanje cijene tokena odmah!

