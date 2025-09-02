LEGIT (LEGIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00890273$ 0.00890273 $ 0.00890273 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.47% Promjena cijene (1D) +0.53% Promjena cijene (7D) -53.27% Promjena cijene (7D) -53.27%

LEGIT (LEGIT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LEGITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LEGIT je $ 0.00890273, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LEGIT se promijenio za +0.47% u posljednjih sat vremena, +0.53% u posljednjih 24 sata i -53.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LEGIT (LEGIT)

Tržišna kapitalizacija $ 244.65K$ 244.65K $ 244.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 244.65K$ 244.65K $ 244.65K Količina u optjecaju 957.83M 957.83M 957.83M Ukupna količina 957,826,983.043069 957,826,983.043069 957,826,983.043069

Trenutačna tržišna kapitalizacija LEGIT je $ 244.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LEGIT je 957.83M, s ukupnom količinom od 957826983.043069. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 244.65K.