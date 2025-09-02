Više o LEGIT

LEGIT Cijena (LEGIT)

Neuvršten

1 LEGIT u USD cijena uživo:

$0.00025549
$0.00025549$0.00025549
+0.50%1D
Grafikon aktualnih cijena LEGIT (LEGIT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:34:35 (UTC+8)

LEGIT (LEGIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00890273
$ 0.00890273$ 0.00890273

$ 0
$ 0$ 0

+0.47%

+0.53%

-53.27%

-53.27%

LEGIT (LEGIT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LEGITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LEGIT je $ 0.00890273, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LEGIT se promijenio za +0.47% u posljednjih sat vremena, +0.53% u posljednjih 24 sata i -53.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LEGIT (LEGIT)

$ 244.65K
$ 244.65K$ 244.65K

--
----

$ 244.65K
$ 244.65K$ 244.65K

957.83M
957.83M 957.83M

957,826,983.043069
957,826,983.043069 957,826,983.043069

Trenutačna tržišna kapitalizacija LEGIT je $ 244.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LEGIT je 957.83M, s ukupnom količinom od 957826983.043069. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 244.65K.

LEGIT (LEGIT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz LEGIT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz LEGIT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz LEGIT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz LEGIT u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.53%
30 dana$ 0-54.60%
60 dana$ 0-87.27%
90 dana$ 0--

Što je LEGIT (LEGIT)

LEGIT: A Memecoin Revolution Built on Liquidity, Transparency, and Long-Term Growth Born with the fair launch spirit at its core, LEGIT is a memecoin that seeks to differentiate itself by emphasizing stability, transparency, and sustainability. Unlike traditional memecoins that rely heavily on hype and speculative trading, $LEGIT aims to build a strong community of holders and ensure liquidity while minimizing risks associated with token inflation and market manipulation

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs LEGIT (LEGIT)

Službena web-stranica

LEGIT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LEGIT (LEGIT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LEGIT (LEGIT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LEGIT.

Provjerite LEGIT predviđanje cijene sada!

LEGIT u lokalnim valutama

LEGIT (LEGIT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LEGIT (LEGIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LEGIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LEGIT (LEGIT)

Koliko LEGIT (LEGIT) vrijedi danas?
Cijena LEGIT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LEGIT u USD?
Trenutačna cijena LEGIT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LEGIT?
Tržišna kapitalizacija za LEGIT je $ 244.65K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LEGIT?
Količina u optjecaju za LEGIT je 957.83M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LEGIT?
LEGIT je postigao ATH cijenu od 0.00890273 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LEGIT?
LEGIT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LEGIT?
24-satni obujam trgovanja za LEGIT je -- USD.
Hoće li LEGIT još narasti ove godine?
LEGIT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LEGIT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:34:35 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.