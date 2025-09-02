Legia Warsaw Fan Token (LEG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.187771 $ 0.187771 $ 0.187771 24-satna najniža cijena $ 0.189163 $ 0.189163 $ 0.189163 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.187771$ 0.187771 $ 0.187771 24-satna najviša cijena $ 0.189163$ 0.189163 $ 0.189163 Najviša cijena ikada $ 4.19$ 4.19 $ 4.19 Najniža cijena $ 0.101666$ 0.101666 $ 0.101666 Promjena cijene (1H) +0.20% Promjena cijene (1D) +0.51% Promjena cijene (7D) +6.10% Promjena cijene (7D) +6.10%

Legia Warsaw Fan Token (LEG) cijena u stvarnom vremenu je $0.189139. Tijekom protekla 24 sata, LEGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.187771 i najviše cijene $ 0.189163, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LEG je $ 4.19, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.101666.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LEG se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, +0.51% u posljednjih 24 sata i +6.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Legia Warsaw Fan Token (LEG)

Tržišna kapitalizacija $ 185.47K$ 185.47K $ 185.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 945.30K$ 945.30K $ 945.30K Količina u optjecaju 981.01K 981.01K 981.01K Ukupna količina 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Legia Warsaw Fan Token je $ 185.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LEG je 981.01K, s ukupnom količinom od 5000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 945.30K.