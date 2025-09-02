Više o LEG

Legia Warsaw Fan Token Cijena (LEG)

1 LEG u USD cijena uživo:

$0.189139
$0.189139$0.189139
+0.50%1D
Grafikon aktualnih cijena Legia Warsaw Fan Token (LEG)
Legia Warsaw Fan Token (LEG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.187771
$ 0.187771$ 0.187771
24-satna najniža cijena
$ 0.189163
$ 0.189163$ 0.189163
24-satna najviša cijena

$ 0.187771
$ 0.187771$ 0.187771

$ 0.189163
$ 0.189163$ 0.189163

$ 4.19
$ 4.19$ 4.19

$ 0.101666
$ 0.101666$ 0.101666

+0.20%

+0.51%

+6.10%

+6.10%

Legia Warsaw Fan Token (LEG) cijena u stvarnom vremenu je $0.189139. Tijekom protekla 24 sata, LEGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.187771 i najviše cijene $ 0.189163, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LEG je $ 4.19, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.101666.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LEG se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, +0.51% u posljednjih 24 sata i +6.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Legia Warsaw Fan Token (LEG)

$ 185.47K
$ 185.47K$ 185.47K

--
----

$ 945.30K
$ 945.30K$ 945.30K

981.01K
981.01K 981.01K

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Legia Warsaw Fan Token je $ 185.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LEG je 981.01K, s ukupnom količinom od 5000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 945.30K.

Legia Warsaw Fan Token (LEG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Legia Warsaw Fan Token u USD iznosila je $ +0.00095939.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Legia Warsaw Fan Token u USD iznosila je $ +0.0019828576.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Legia Warsaw Fan Token u USD iznosila je $ +0.0455817802.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Legia Warsaw Fan Token u USD iznosila je $ +0.04528709969539016.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00095939+0.51%
30 dana$ +0.0019828576+1.05%
60 dana$ +0.0455817802+24.10%
90 dana$ +0.04528709969539016+31.48%

Što je Legia Warsaw Fan Token (LEG)

The official Fan Token of Legia Warsaw

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Legia Warsaw Fan Token (LEG)

Službena web-stranica

Legia Warsaw Fan Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Legia Warsaw Fan Token (LEG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Legia Warsaw Fan Token (LEG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Legia Warsaw Fan Token.

Provjerite Legia Warsaw Fan Token predviđanje cijene sada!

LEG u lokalnim valutama

Legia Warsaw Fan Token (LEG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Legia Warsaw Fan Token (LEG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LEG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Legia Warsaw Fan Token (LEG)

Koliko Legia Warsaw Fan Token (LEG) vrijedi danas?
Cijena LEG uživo u USD je 0.189139 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LEG u USD?
Trenutačna cijena LEG u USD je $ 0.189139. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Legia Warsaw Fan Token?
Tržišna kapitalizacija za LEG je $ 185.47K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LEG?
Količina u optjecaju za LEG je 981.01K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LEG?
LEG je postigao ATH cijenu od 4.19 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LEG?
LEG je vidio ATL cijenu od 0.101666 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LEG?
24-satni obujam trgovanja za LEG je -- USD.
Hoće li LEG još narasti ove godine?
LEG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LEG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.