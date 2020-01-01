LegendX (LGNDX) Tokenomika

LegendX (LGNDX) Informacije

$LGNDX is a versatile ERC-20 token deployed on Ethereum and serves as the heart of the Titan Legends ecosystem. Its fundamental purpose is to provide a liquid solution to the Titan Legends NFT collection through the project's innovative two-way escrow swap contract called "The Battlefield".

The total supply of $LGNDX is 2,888,888,888 which is capped, deflationary, and non-mintable.

$LGNDX has no transaction tax associated with trading it on decentralized exchanges. Users can freely exchange $LGNDX tokens on Uniswap, without additional expenses, allowing for seamless and cost-effective transactions.

$LGNDX is designed to be deflationary through users interacting with the two-way escrow contract. 3% of $LGNDX from both Bounty Claims and Ransom Payments is burned forever.

Službena web stranica:
https://www.titanlegends.win/
Bijela knjiga:
https://docs.titanlegends.win

LegendX (LGNDX) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LegendX (LGNDX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 55.70K
$ 55.70K$ 55.70K
Ukupna količina:
$ 2.59B
$ 2.59B$ 2.59B
Količina u optjecaju:
$ 2.59B
$ 2.59B$ 2.59B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 55.70K
$ 55.70K$ 55.70K
Povijesni maksimum:
$ 0.00102835
$ 0.00102835$ 0.00102835
Povijesni minimum:
$ 0.00002001
$ 0.00002001$ 0.00002001
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

LegendX (LGNDX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike LegendX (LGNDX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj LGNDX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja LGNDX tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku LGNDX tokena, istražite LGNDX cijenu tokena uživo!

LGNDX Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide LGNDX? Naša LGNDX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.