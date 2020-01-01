LegendX (LGNDX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LegendX (LGNDX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

$LGNDX is a versatile ERC-20 token deployed on Ethereum and serves as the heart of the Titan Legends ecosystem. Its fundamental purpose is to provide a liquid solution to the Titan Legends NFT collection through the project's innovative two-way escrow swap contract called "The Battlefield". The total supply of $LGNDX is 2,888,888,888 which is capped, deflationary, and non-mintable. $LGNDX has no transaction tax associated with trading it on decentralized exchanges. Users can freely exchange $LGNDX tokens on Uniswap, without additional expenses, allowing for seamless and cost-effective transactions. $LGNDX is designed to be deflationary through users interacting with the two-way escrow contract. 3% of $LGNDX from both Bounty Claims and Ransom Payments is burned forever. Službena web stranica: https://www.titanlegends.win/ Bijela knjiga: https://docs.titanlegends.win

LegendX (LGNDX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LegendX (LGNDX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 55.70K $ 55.70K $ 55.70K Ukupna količina: $ 2.59B $ 2.59B $ 2.59B Količina u optjecaju: $ 2.59B $ 2.59B $ 2.59B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 55.70K $ 55.70K $ 55.70K Povijesni maksimum: $ 0.00102835 $ 0.00102835 $ 0.00102835 Povijesni minimum: $ 0.00002001 $ 0.00002001 $ 0.00002001 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni LegendX (LGNDX)

LegendX (LGNDX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LegendX (LGNDX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LGNDX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LGNDX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LGNDX tokena, istražite LGNDX cijenu tokena uživo!

