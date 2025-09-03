LegendX (LGNDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00102835$ 0.00102835 $ 0.00102835 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -3.03% Promjena cijene (1D) -4.03% Promjena cijene (7D) -35.04% Promjena cijene (7D) -35.04%

LegendX (LGNDX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LGNDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LGNDX je $ 0.00102835, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LGNDX se promijenio za -3.03% u posljednjih sat vremena, -4.03% u posljednjih 24 sata i -35.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LegendX (LGNDX)

Tržišna kapitalizacija $ 52.02K$ 52.02K $ 52.02K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 52.02K$ 52.02K $ 52.02K Količina u optjecaju 2.59B 2.59B 2.59B Ukupna količina 2,590,352,938.138646 2,590,352,938.138646 2,590,352,938.138646

Trenutačna tržišna kapitalizacija LegendX je $ 52.02K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LGNDX je 2.59B, s ukupnom količinom od 2590352938.138646. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.02K.