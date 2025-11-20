BurzaDEX+
CHZ Frenzy
Cijena Legend of Arcadia uživo danas je 0.01012696 USD.ARCA tržišna kapitalizacija je 3,046,364 USD. Pratite ažuriranja cijene ARCA u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Legend of Arcadia Cijena (ARCA)

1 ARCA u USD cijena uživo:

$0.01012696
$0.01012696
-0.20%1D
Grafikon aktualnih cijena Legend of Arcadia (ARCA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 16:14:19 (UTC+8)

Legend of Arcadia Cijena danas

Trenutačna cijena Legend of Arcadia (ARCA) danas je $ 0.01012696, s promjenom od 0.26% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ARCA u USD je $ 0.01012696 po ARCA.

Legend of Arcadia trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,046,364, s količinom u optjecaju od 300.79M ARCA. Tijekom posljednja 24 sata, ARCA trgovao je između $ 0.01010665 (niska) i $ 0.01020482 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.089965, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01000354.

U kratkoročnim performansama, ARCA se kretao -0.39% u posljednjem satu i -0.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Legend of Arcadia (ARCA)

$ 3.05M
$ 3.05M

--
--

$ 10.13M
$ 10.13M

300.79M
300.79M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Legend of Arcadia je $ 3.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARCA je 300.79M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.13M.

Legend of Arcadia Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01010665
$ 0.01010665
24-satna najniža cijena
$ 0.01020482
$ 0.01020482
24-satna najviša cijena

$ 0.01010665
$ 0.01010665

$ 0.01020482
$ 0.01020482

$ 0.089965
$ 0.089965

$ 0.01000354
$ 0.01000354

-0.39%

-0.26%

-0.29%

-0.29%

Legend of Arcadia (ARCA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Legend of Arcadia u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Legend of Arcadia u USD iznosila je $ -0.0013881722.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Legend of Arcadia u USD iznosila je $ -0.0024478594.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Legend of Arcadia u USD iznosila je $ -0.003294713126092475.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.26%
30 dana$ -0.0013881722-13.70%
60 dana$ -0.0024478594-24.17%
90 dana$ -0.003294713126092475-24.54%

Predviđanje cijena za Legend of Arcadia

Legend of Arcadia (ARCA) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za ARCA u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Legend of Arcadia (ARCA) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Legend of Arcadia mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu Legend of Arcadia dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za ARCA predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na Legend of Arcadia Predviđanje cijene.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Legend of Arcadia

Koliko će 1 Legend of Arcadia vrijediti 2030. godine?
Ako bi Legend of Arcadia rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena Legend of Arcadia i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 16:14:19 (UTC+8)

Legend of Arcadia (ARCA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
11-19 17:17:31Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
11-19 12:49:00Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%

Istražite više o Legend of Arcadia

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.003490

$0.07459

$0.000703

$0.0000000000000348

$0.000001750

$0.1909

$0.5297

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.