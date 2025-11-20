Legend of Arcadia Cijena danas

Trenutačna cijena Legend of Arcadia (ARCA) danas je $ 0.01012696, s promjenom od 0.26% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ARCA u USD je $ 0.01012696 po ARCA.

Legend of Arcadia trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,046,364, s količinom u optjecaju od 300.79M ARCA. Tijekom posljednja 24 sata, ARCA trgovao je između $ 0.01010665 (niska) i $ 0.01020482 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.089965, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01000354.

U kratkoročnim performansama, ARCA se kretao -0.39% u posljednjem satu i -0.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Legend of Arcadia (ARCA)

Tržišna kapitalizacija $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.13M$ 10.13M $ 10.13M Količina u optjecaju 300.79M 300.79M 300.79M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Legend of Arcadia je $ 3.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARCA je 300.79M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.13M.