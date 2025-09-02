Više o FRAX

Legacy Frax Dollar Logotip

Legacy Frax Dollar Cijena (FRAX)

Neuvršten

1 FRAX u USD cijena uživo:

$0.998353
$0.998353$0.998353
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Legacy Frax Dollar (FRAX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:24:40 (UTC+8)

Legacy Frax Dollar (FRAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.997275
$ 0.997275$ 0.997275
24-satna najniža cijena
$ 0.99873
$ 0.99873$ 0.99873
24-satna najviša cijena

$ 0.997275
$ 0.997275$ 0.997275

$ 0.99873
$ 0.99873$ 0.99873

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 0.874536
$ 0.874536$ 0.874536

+0.09%

+0.09%

+0.05%

+0.05%

Legacy Frax Dollar (FRAX) cijena u stvarnom vremenu je $0.999028. Tijekom protekla 24 sata, FRAXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.997275 i najviše cijene $ 0.99873, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRAX je $ 1.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.874536.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRAX se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, +0.09% u posljednjih 24 sata i +0.05% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Legacy Frax Dollar (FRAX)

$ 296.37M
$ 296.37M$ 296.37M

--
----

$ 296.37M
$ 296.37M$ 296.37M

296.93M
296.93M 296.93M

296,934,633.1772008
296,934,633.1772008 296,934,633.1772008

Trenutačna tržišna kapitalizacija Legacy Frax Dollar je $ 296.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FRAX je 296.93M, s ukupnom količinom od 296934633.1772008. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 296.37M.

Legacy Frax Dollar (FRAX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Legacy Frax Dollar u USD iznosila je $ +0.00088748.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Legacy Frax Dollar u USD iznosila je $ +0.0013208149.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Legacy Frax Dollar u USD iznosila je $ +0.0003774327.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Legacy Frax Dollar u USD iznosila je $ -0.0008317554439521.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00088748+0.09%
30 dana$ +0.0013208149+0.13%
60 dana$ +0.0003774327+0.04%
90 dana$ -0.0008317554439521-0.08%

Što je Legacy Frax Dollar (FRAX)

The first fractional-algorithmic stablecoin

Resurs Legacy Frax Dollar (FRAX)

Službena web-stranica

Legacy Frax Dollar Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Legacy Frax Dollar (FRAX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Legacy Frax Dollar (FRAX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Legacy Frax Dollar.

Provjerite Legacy Frax Dollar predviđanje cijene sada!

FRAX u lokalnim valutama

Legacy Frax Dollar (FRAX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Legacy Frax Dollar (FRAX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FRAX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Legacy Frax Dollar (FRAX)

Koliko Legacy Frax Dollar (FRAX) vrijedi danas?
Cijena FRAX uživo u USD je 0.999028 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FRAX u USD?
Trenutačna cijena FRAX u USD je $ 0.999028. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Legacy Frax Dollar?
Tržišna kapitalizacija za FRAX je $ 296.37M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FRAX?
Količina u optjecaju za FRAX je 296.93M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FRAX?
FRAX je postigao ATH cijenu od 1.14 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FRAX?
FRAX je vidio ATL cijenu od 0.874536 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FRAX?
24-satni obujam trgovanja za FRAX je -- USD.
Hoće li FRAX još narasti ove godine?
FRAX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FRAX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Legacy Frax Dollar (FRAX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

