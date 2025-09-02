Legacy Frax Dollar (FRAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.997275 $ 0.997275 $ 0.997275 24-satna najniža cijena $ 0.99873 $ 0.99873 $ 0.99873 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.997275$ 0.997275 $ 0.997275 24-satna najviša cijena $ 0.99873$ 0.99873 $ 0.99873 Najviša cijena ikada $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Najniža cijena $ 0.874536$ 0.874536 $ 0.874536 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) +0.09% Promjena cijene (7D) +0.05% Promjena cijene (7D) +0.05%

Legacy Frax Dollar (FRAX) cijena u stvarnom vremenu je $0.999028. Tijekom protekla 24 sata, FRAXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.997275 i najviše cijene $ 0.99873, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FRAX je $ 1.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.874536.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FRAX se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, +0.09% u posljednjih 24 sata i +0.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Legacy Frax Dollar (FRAX)

Tržišna kapitalizacija $ 296.37M$ 296.37M $ 296.37M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 296.37M$ 296.37M $ 296.37M Količina u optjecaju 296.93M 296.93M 296.93M Ukupna količina 296,934,633.1772008 296,934,633.1772008 296,934,633.1772008

Trenutačna tržišna kapitalizacija Legacy Frax Dollar je $ 296.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FRAX je 296.93M, s ukupnom količinom od 296934633.1772008. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 296.37M.