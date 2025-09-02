Više o BOLD

Legacy BOLD Logotip

Legacy BOLD Cijena (BOLD)

Neuvršten

1 BOLD u USD cijena uživo:

$0.997108
$0.997108$0.997108
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Legacy BOLD (BOLD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:49:04 (UTC+8)

Legacy BOLD (BOLD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.052
$ 1.052$ 1.052

$ 0.756197
$ 0.756197$ 0.756197

--

--

+0.00%

+0.00%

Legacy BOLD (BOLD) cijena u stvarnom vremenu je $0.997108. Tijekom protekla 24 sata, BOLDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOLD je $ 1.052, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.756197.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOLD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Legacy BOLD (BOLD)

$ 804.68K
$ 804.68K$ 804.68K

--
----

$ 804.68K
$ 804.68K$ 804.68K

807.01K
807.01K 807.01K

807,012.5176321609
807,012.5176321609 807,012.5176321609

Trenutačna tržišna kapitalizacija Legacy BOLD je $ 804.68K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOLD je 807.01K, s ukupnom količinom od 807012.5176321609. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 804.68K.

Legacy BOLD (BOLD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Legacy BOLD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Legacy BOLD u USD iznosila je $ +0.0005811145.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Legacy BOLD u USD iznosila je $ +0.0133182718.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Legacy BOLD u USD iznosila je $ +0.0008869897570634.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0005811145+0.06%
60 dana$ +0.0133182718+1.34%
90 dana$ +0.0008869897570634+0.09%

Što je Legacy BOLD (BOLD)

BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs Legacy BOLD (BOLD)

Legacy BOLD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Legacy BOLD (BOLD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Legacy BOLD (BOLD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Legacy BOLD.

Provjerite Legacy BOLD predviđanje cijene sada!

BOLD u lokalnim valutama

Legacy BOLD (BOLD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Legacy BOLD (BOLD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOLD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Legacy BOLD (BOLD)

Koliko Legacy BOLD (BOLD) vrijedi danas?
Cijena BOLD uživo u USD je 0.997108 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOLD u USD?
Trenutačna cijena BOLD u USD je $ 0.997108. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Legacy BOLD?
Tržišna kapitalizacija za BOLD je $ 804.68K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOLD?
Količina u optjecaju za BOLD je 807.01K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOLD?
BOLD je postigao ATH cijenu od 1.052 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOLD?
BOLD je vidio ATL cijenu od 0.756197 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOLD?
24-satni obujam trgovanja za BOLD je -- USD.
Hoće li BOLD još narasti ove godine?
BOLD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOLD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Legacy BOLD (BOLD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.