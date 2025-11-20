Ledgity Token Cijena danas

Trenutačna cijena Ledgity Token (LDY) danas je $ 0.00843042, s promjenom od 1.68% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LDY u USD je $ 0.00843042 po LDY.

Ledgity Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 311,970, s količinom u optjecaju od 37.01M LDY. Tijekom posljednja 24 sata, LDY trgovao je između $ 0.00797025 (niska) i $ 0.00864288 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.110451, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00250145.

U kratkoročnim performansama, LDY se kretao -- u posljednjem satu i -6.67% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Ledgity Token (LDY)

Tržišna kapitalizacija $ 311.97K$ 311.97K $ 311.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 632.28K$ 632.28K $ 632.28K Količina u optjecaju 37.01M 37.01M 37.01M Ukupna količina 75,000,000.0 75,000,000.0 75,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ledgity Token je $ 311.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LDY je 37.01M, s ukupnom količinom od 75000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 632.28K.