Ledger AI (LEDGER) Informacije LedgerAI is an advanced artificial intelligence-driven platform designed to enhance corporate governance by providing intelligent recommendations for objective decision-making. The project integrates AI and proprietary data to deliver tailored solutions that prioritize user-centric design and cross-sector expertise, ensuring that companies can navigate the complexities of modern business environments effectively. Službena web stranica: https://ledgerai.co/ Kupi LEDGER odmah!

Ledger AI (LEDGER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ledger AI (LEDGER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.25M $ 10.25M $ 10.25M Ukupna količina: $ 3.14B $ 3.14B $ 3.14B Količina u optjecaju: $ 2.15B $ 2.15B $ 2.15B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.96M $ 14.96M $ 14.96M Povijesni maksimum: $ 0.00747007 $ 0.00747007 $ 0.00747007 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0047627 $ 0.0047627 $ 0.0047627 Saznajte više o cijeni Ledger AI (LEDGER)

Ledger AI (LEDGER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ledger AI (LEDGER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LEDGER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LEDGER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LEDGER tokena, istražite LEDGER cijenu tokena uživo!

