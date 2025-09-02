Više o LEDGER

Ledger AI Logotip

Ledger AI Cijena (LEDGER)

Neuvršten

1 LEDGER u USD cijena uživo:

$0.00475292
$0.00475292
+15.70%1D
Grafikon aktualnih cijena Ledger AI (LEDGER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:34:28 (UTC+8)

Ledger AI (LEDGER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00115179
$ 0.00115179
24-satna najniža cijena
$ 0.00610382
$ 0.00610382
24-satna najviša cijena

$ 0.00115179
$ 0.00115179

$ 0.00610382
$ 0.00610382

$ 0.00747007
$ 0.00747007

$ 0
$ 0

-0.03%

+15.71%

+0.77%

+0.77%

Ledger AI (LEDGER) cijena u stvarnom vremenu je $0.00475292. Tijekom protekla 24 sata, LEDGERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00115179 i najviše cijene $ 0.00610382, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LEDGER je $ 0.00747007, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LEDGER se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, +15.71% u posljednjih 24 sata i +0.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ledger AI (LEDGER)

$ 10.23M
$ 10.23M

--
--

$ 14.93M
$ 14.93M

2.15B
2.15B

3,141,592,654.0
3,141,592,654.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ledger AI je $ 10.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LEDGER je 2.15B, s ukupnom količinom od 3141592654.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.93M.

Ledger AI (LEDGER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Ledger AI u USD iznosila je $ +0.00064517.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Ledger AI u USD iznosila je $ -0.0000351107.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Ledger AI u USD iznosila je $ +0.0099238930.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Ledger AI u USD iznosila je $ +0.003840482230847952.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00064517+15.71%
30 dana$ -0.0000351107-0.73%
60 dana$ +0.0099238930+208.80%
90 dana$ +0.003840482230847952+420.90%

Što je Ledger AI (LEDGER)

LedgerAI is an advanced artificial intelligence-driven platform designed to enhance corporate governance by providing intelligent recommendations for objective decision-making. The project integrates AI and proprietary data to deliver tailored solutions that prioritize user-centric design and cross-sector expertise, ensuring that companies can navigate the complexities of modern business environments effectively.

Resurs Ledger AI (LEDGER)

Službena web-stranica

Ledger AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ledger AI (LEDGER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ledger AI (LEDGER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ledger AI.

Provjerite Ledger AI predviđanje cijene sada!

LEDGER u lokalnim valutama

Ledger AI (LEDGER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ledger AI (LEDGER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LEDGER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ledger AI (LEDGER)

Koliko Ledger AI (LEDGER) vrijedi danas?
Cijena LEDGER uživo u USD je 0.00475292 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LEDGER u USD?
Trenutačna cijena LEDGER u USD je $ 0.00475292. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ledger AI?
Tržišna kapitalizacija za LEDGER je $ 10.23M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LEDGER?
Količina u optjecaju za LEDGER je 2.15B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LEDGER?
LEDGER je postigao ATH cijenu od 0.00747007 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LEDGER?
LEDGER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LEDGER?
24-satni obujam trgovanja za LEDGER je -- USD.
Hoće li LEDGER još narasti ove godine?
LEDGER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LEDGER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:34:28 (UTC+8)

