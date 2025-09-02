Ledger AI (LEDGER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00115179 $ 0.00115179 $ 0.00115179 24-satna najniža cijena $ 0.00610382 $ 0.00610382 $ 0.00610382 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00115179$ 0.00115179 $ 0.00115179 24-satna najviša cijena $ 0.00610382$ 0.00610382 $ 0.00610382 Najviša cijena ikada $ 0.00747007$ 0.00747007 $ 0.00747007 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) +15.71% Promjena cijene (7D) +0.77% Promjena cijene (7D) +0.77%

Ledger AI (LEDGER) cijena u stvarnom vremenu je $0.00475292. Tijekom protekla 24 sata, LEDGERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00115179 i najviše cijene $ 0.00610382, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LEDGER je $ 0.00747007, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LEDGER se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, +15.71% u posljednjih 24 sata i +0.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ledger AI (LEDGER)

Tržišna kapitalizacija $ 10.23M$ 10.23M $ 10.23M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.93M$ 14.93M $ 14.93M Količina u optjecaju 2.15B 2.15B 2.15B Ukupna količina 3,141,592,654.0 3,141,592,654.0 3,141,592,654.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ledger AI je $ 10.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LEDGER je 2.15B, s ukupnom količinom od 3141592654.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.93M.