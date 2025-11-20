League of Kingdoms Cijena danas

Trenutačna cijena League of Kingdoms (LOKA) danas je $ 0.071685, s promjenom od 7.14% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LOKA u USD je $ 0.071685 po LOKA.

League of Kingdoms trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,831,718, s količinom u optjecaju od 39.50M LOKA. Tijekom posljednja 24 sata, LOKA trgovao je između $ 0.066413 (niska) i $ 0.074596 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 5.37, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.04425999.

U kratkoročnim performansama, LOKA se kretao +1.27% u posljednjem satu i -11.06% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu League of Kingdoms (LOKA)

Tržišna kapitalizacija $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.84M$ 35.84M $ 35.84M Količina u optjecaju 39.50M 39.50M 39.50M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija League of Kingdoms je $ 2.83M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOKA je 39.50M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.84M.