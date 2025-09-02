LEA AI (LEA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00159764 $ 0.00170262 24-satna najniža cijena $ 0.00159764 24-satna najviša cijena $ 0.00170262 Najviša cijena ikada $ 0.02507131 Najniža cijena $ 0.00075209 Promjena cijene (1H) +0.38% Promjena cijene (1D) +3.02% Promjena cijene (7D) -6.80%

LEA AI (LEA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00169448. Tijekom protekla 24 sata, LEAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00159764 i najviše cijene $ 0.00170262, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LEA je $ 0.02507131, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00075209.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LEA se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, +3.02% u posljednjih 24 sata i -6.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LEA AI (LEA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.69M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.69M Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LEA AI je $ 1.69M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LEA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.69M.