Više o LEA

LEA Informacije o cijeni

LEA Službena web stranica

LEA Tokenomija

LEA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

LEA AI Logotip

LEA AI Cijena (LEA)

Neuvršten

1 LEA u USD cijena uživo:

$0.00169487
$0.00169487$0.00169487
+3.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena LEA AI (LEA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:34:21 (UTC+8)

LEA AI (LEA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00159764
$ 0.00159764$ 0.00159764
24-satna najniža cijena
$ 0.00170262
$ 0.00170262$ 0.00170262
24-satna najviša cijena

$ 0.00159764
$ 0.00159764$ 0.00159764

$ 0.00170262
$ 0.00170262$ 0.00170262

$ 0.02507131
$ 0.02507131$ 0.02507131

$ 0.00075209
$ 0.00075209$ 0.00075209

+0.38%

+3.02%

-6.80%

-6.80%

LEA AI (LEA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00169448. Tijekom protekla 24 sata, LEAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00159764 i najviše cijene $ 0.00170262, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LEA je $ 0.02507131, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00075209.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LEA se promijenio za +0.38% u posljednjih sat vremena, +3.02% u posljednjih 24 sata i -6.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LEA AI (LEA)

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

--
----

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LEA AI je $ 1.69M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LEA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.69M.

LEA AI (LEA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz LEA AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz LEA AI u USD iznosila je $ -0.0002993927.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz LEA AI u USD iznosila je $ -0.0005421298.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz LEA AI u USD iznosila je $ -0.002129795565296012.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.02%
30 dana$ -0.0002993927-17.66%
60 dana$ -0.0005421298-31.99%
90 dana$ -0.002129795565296012-55.69%

Što je LEA AI (LEA)

LEA is an automated artificial intelligence with its own personality. It interacts with users in a unique way and responds to mentions, offering a personalized experience. LEA aims to make artificial intelligence accessible and engaging for all, by integrating features that allow users to explore its in-depth thoughts and responses. For more information, users can visit the official website leaai.org.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs LEA AI (LEA)

Službena web-stranica

LEA AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LEA AI (LEA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LEA AI (LEA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LEA AI.

Provjerite LEA AI predviđanje cijene sada!

LEA u lokalnim valutama

LEA AI (LEA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LEA AI (LEA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LEA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LEA AI (LEA)

Koliko LEA AI (LEA) vrijedi danas?
Cijena LEA uživo u USD je 0.00169448 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LEA u USD?
Trenutačna cijena LEA u USD je $ 0.00169448. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LEA AI?
Tržišna kapitalizacija za LEA je $ 1.69M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LEA?
Količina u optjecaju za LEA je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LEA?
LEA je postigao ATH cijenu od 0.02507131 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LEA?
LEA je vidio ATL cijenu od 0.00075209 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LEA?
24-satni obujam trgovanja za LEA je -- USD.
Hoće li LEA još narasti ove godine?
LEA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LEA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:34:21 (UTC+8)

LEA AI (LEA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.