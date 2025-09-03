Više o BLEU

Le Bleu Elefant Cijena (BLEU)

Neuvršten

1 BLEU u USD cijena uživo:

--
----
-1.30%1D
Grafikon aktualnih cijena Le Bleu Elefant (BLEU)
Le Bleu Elefant (BLEU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00343978
$ 0.00343978$ 0.00343978

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

-0.97%

-14.88%

-14.88%

Le Bleu Elefant (BLEU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BLEUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLEU je $ 0.00343978, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLEU se promijenio za -0.24% u posljednjih sat vremena, -0.97% u posljednjih 24 sata i -14.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Le Bleu Elefant (BLEU)

$ 64.29K
$ 64.29K$ 64.29K

--
----

$ 64.29K
$ 64.29K$ 64.29K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Le Bleu Elefant je $ 64.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLEU je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.29K.

Le Bleu Elefant (BLEU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Le Bleu Elefant u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Le Bleu Elefant u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Le Bleu Elefant u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Le Bleu Elefant u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.97%
30 dana$ 0-6.56%
60 dana$ 0+2.18%
90 dana$ 0--

Što je Le Bleu Elefant (BLEU)

Community token deployed spontaneously via frame on Farcaster using the new Fair Launch WAGMI Protocol

Resurs Le Bleu Elefant (BLEU)

Le Bleu Elefant Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Le Bleu Elefant (BLEU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Le Bleu Elefant (BLEU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Le Bleu Elefant.

Le Bleu Elefant (BLEU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Le Bleu Elefant (BLEU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BLEU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Le Bleu Elefant (BLEU)

Koliko Le Bleu Elefant (BLEU) vrijedi danas?
Cijena BLEU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BLEU u USD?
Trenutačna cijena BLEU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Le Bleu Elefant?
Tržišna kapitalizacija za BLEU je $ 64.29K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BLEU?
Količina u optjecaju za BLEU je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BLEU?
BLEU je postigao ATH cijenu od 0.00343978 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BLEU?
BLEU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BLEU?
24-satni obujam trgovanja za BLEU je -- USD.
Hoće li BLEU još narasti ove godine?
BLEU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BLEU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Le Bleu Elefant (BLEU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.