Le Bleu Elefant (BLEU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00343978$ 0.00343978 $ 0.00343978 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.24% Promjena cijene (1D) -0.97% Promjena cijene (7D) -14.88% Promjena cijene (7D) -14.88%

Le Bleu Elefant (BLEU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BLEUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLEU je $ 0.00343978, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLEU se promijenio za -0.24% u posljednjih sat vremena, -0.97% u posljednjih 24 sata i -14.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Le Bleu Elefant (BLEU)

Tržišna kapitalizacija $ 64.29K$ 64.29K $ 64.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 64.29K$ 64.29K $ 64.29K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Le Bleu Elefant je $ 64.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLEU je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.29K.