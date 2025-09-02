LCX (LCX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.149962 $ 0.149962 $ 0.149962 24-satna najniža cijena $ 0.157453 $ 0.157453 $ 0.157453 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.149962$ 0.149962 $ 0.149962 24-satna najviša cijena $ 0.157453$ 0.157453 $ 0.157453 Najviša cijena ikada $ 0.563966$ 0.563966 $ 0.563966 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.64% Promjena cijene (1D) +2.05% Promjena cijene (7D) -4.10% Promjena cijene (7D) -4.10%

LCX (LCX) cijena u stvarnom vremenu je $0.154553. Tijekom protekla 24 sata, LCXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.149962 i najviše cijene $ 0.157453, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LCX je $ 0.563966, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LCX se promijenio za -0.64% u posljednjih sat vremena, +2.05% u posljednjih 24 sata i -4.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LCX (LCX)

Tržišna kapitalizacija $ 145.43M$ 145.43M $ 145.43M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 146.82M$ 146.82M $ 146.82M Količina u optjecaju 940.99M 940.99M 940.99M Ukupna količina 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija LCX je $ 145.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LCX je 940.99M, s ukupnom količinom od 950000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 146.82M.