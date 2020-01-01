LCP (LCP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LCP (LCP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LCP (LCP) Informacije The Life Changing Green Pill (LCP) is a revolutionary crypto project that blends humor, virality, and the raw energy of meme culture with a strong focus on community-driven growth. Inspired by the "red pill vs. green pill" narrative, LCP invites users to choose a path of fun, chaos, and financial potential. It doesn’t take itself too seriously, yet it creates real engagement through relatable content, decentralized ideals, and a passionate holder base that drives its momentum forward. Službena web stranica: https://lcpproject.io/ Kupi LCP odmah!

LCP (LCP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LCP (LCP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 34.68K $ 34.68K $ 34.68K Ukupna količina: $ 17.99M $ 17.99M $ 17.99M Količina u optjecaju: $ 17.99M $ 17.99M $ 17.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 34.68K $ 34.68K $ 34.68K Povijesni maksimum: $ 0.00936361 $ 0.00936361 $ 0.00936361 Povijesni minimum: $ 0.001514 $ 0.001514 $ 0.001514 Trenutna cijena: $ 0.00191434 $ 0.00191434 $ 0.00191434 Saznajte više o cijeni LCP (LCP)

LCP (LCP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LCP (LCP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LCP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LCP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LCP tokena, istražite LCP cijenu tokena uživo!

LCP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide LCP? Naša LCP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte LCP predviđanje cijene tokena odmah!

