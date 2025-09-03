Više o LCP

LCP Cijena (LCP)

Neuvršten

1 LCP u USD cijena uživo:

$0.0019331
$0.0019331$0.0019331
+2.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena LCP (LCP)
LCP (LCP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00185474
$ 0.00185474$ 0.00185474
24-satna najniža cijena
$ 0.00195346
$ 0.00195346$ 0.00195346
24-satna najviša cijena

$ 0.00185474
$ 0.00185474$ 0.00185474

$ 0.00195346
$ 0.00195346$ 0.00195346

$ 0.00936361
$ 0.00936361$ 0.00936361

$ 0.001514
$ 0.001514$ 0.001514

+0.37%

+2.01%

+3.32%

+3.32%

LCP (LCP) cijena u stvarnom vremenu je $0.0019331. Tijekom protekla 24 sata, LCPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00185474 i najviše cijene $ 0.00195346, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LCP je $ 0.00936361, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001514.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LCP se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, +2.01% u posljednjih 24 sata i +3.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LCP (LCP)

$ 34.78K
$ 34.78K$ 34.78K

--
----

$ 34.78K
$ 34.78K$ 34.78K

17.99M
17.99M 17.99M

17,988,923.00268779
17,988,923.00268779 17,988,923.00268779

Trenutačna tržišna kapitalizacija LCP je $ 34.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LCP je 17.99M, s ukupnom količinom od 17988923.00268779. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.78K.

LCP (LCP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz LCP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz LCP u USD iznosila je $ +0.0001937961.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz LCP u USD iznosila je $ +0.0003918418.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz LCP u USD iznosila je $ -0.0006425045739381466.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.01%
30 dana$ +0.0001937961+10.03%
60 dana$ +0.0003918418+20.27%
90 dana$ -0.0006425045739381466-24.94%

Što je LCP (LCP)

The Life Changing Green Pill (LCP) is a revolutionary crypto project that blends humor, virality, and the raw energy of meme culture with a strong focus on community-driven growth. Inspired by the "red pill vs. green pill" narrative, LCP invites users to choose a path of fun, chaos, and financial potential. It doesn’t take itself too seriously, yet it creates real engagement through relatable content, decentralized ideals, and a passionate holder base that drives its momentum forward.

Resurs LCP (LCP)

Službena web-stranica

LCP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će LCP (LCP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših LCP (LCP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za LCP.

Provjerite LCP predviđanje cijene sada!

LCP u lokalnim valutama

LCP (LCP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike LCP (LCP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LCP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o LCP (LCP)

Koliko LCP (LCP) vrijedi danas?
Cijena LCP uživo u USD je 0.0019331 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LCP u USD?
Trenutačna cijena LCP u USD je $ 0.0019331. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija LCP?
Tržišna kapitalizacija za LCP je $ 34.78K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LCP?
Količina u optjecaju za LCP je 17.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LCP?
LCP je postigao ATH cijenu od 0.00936361 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LCP?
LCP je vidio ATL cijenu od 0.001514 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LCP?
24-satni obujam trgovanja za LCP je -- USD.
Hoće li LCP još narasti ove godine?
LCP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LCP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
