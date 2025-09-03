LCP (LCP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00185474 $ 0.00185474 $ 0.00185474 24-satna najniža cijena $ 0.00195346 $ 0.00195346 $ 0.00195346 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00185474$ 0.00185474 $ 0.00185474 24-satna najviša cijena $ 0.00195346$ 0.00195346 $ 0.00195346 Najviša cijena ikada $ 0.00936361$ 0.00936361 $ 0.00936361 Najniža cijena $ 0.001514$ 0.001514 $ 0.001514 Promjena cijene (1H) +0.37% Promjena cijene (1D) +2.01% Promjena cijene (7D) +3.32% Promjena cijene (7D) +3.32%

LCP (LCP) cijena u stvarnom vremenu je $0.0019331. Tijekom protekla 24 sata, LCPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00185474 i najviše cijene $ 0.00195346, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LCP je $ 0.00936361, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001514.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LCP se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, +2.01% u posljednjih 24 sata i +3.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LCP (LCP)

Tržišna kapitalizacija $ 34.78K$ 34.78K $ 34.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.78K$ 34.78K $ 34.78K Količina u optjecaju 17.99M 17.99M 17.99M Ukupna količina 17,988,923.00268779 17,988,923.00268779 17,988,923.00268779

Trenutačna tržišna kapitalizacija LCP je $ 34.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LCP je 17.99M, s ukupnom količinom od 17988923.00268779. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.78K.