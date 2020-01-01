LC SHIB (LC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u LC SHIB (LC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

LC SHIB (LC) Informacije LC is a token built on the Solana blockchain, focused on powering the new secure platform called DegenSafe. The launchpad based on this token will serve as fuel for creating memecoins, supported by the latest anti-rug, anti-bot, and anti-scam features. The main goal of LC SHIB is to enhance the market with tools that protect traders, their funds, and make meme culture truly safe. The protection fund or scam wall only fuels the LC token itself.

LC SHIB (LC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za LC SHIB (LC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Ukupna količina: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Količina u optjecaju: $ 938.09M $ 938.09M $ 938.09M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Povijesni maksimum: $ 0.00898244 $ 0.00898244 $ 0.00898244 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00273739 $ 0.00273739 $ 0.00273739 Saznajte više o cijeni LC SHIB (LC)

LC SHIB (LC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike LC SHIB (LC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LC tokena, istražite LC cijenu tokena uživo!

