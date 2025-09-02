LC SHIB (LC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0025539 24-satna najviša cijena $ 0.0027701 Najviša cijena ikada $ 0.00898244 Najniža cijena $ 0.00021592 Promjena cijene (1H) -0.54% Promjena cijene (1D) -2.38% Promjena cijene (7D) +0.18%

LC SHIB (LC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00270413. Tijekom protekla 24 sata, LCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0025539 i najviše cijene $ 0.0027701, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LC je $ 0.00898244, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00021592.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LC se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, -2.38% u posljednjih 24 sata i +0.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LC SHIB (LC)

Tržišna kapitalizacija $ 2.54M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.71M Količina u optjecaju 938.09M Ukupna količina 999,869,589.200101

Trenutačna tržišna kapitalizacija LC SHIB je $ 2.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LC je 938.09M, s ukupnom količinom od 999869589.200101. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.71M.