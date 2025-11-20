Lazer Eyez Cijena danas

Trenutačna cijena Lazer Eyez (LZR) danas je --, s promjenom od 1.56% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LZR u USD je -- po LZR.

Lazer Eyez trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,283.42, s količinom u optjecaju od 999.37M LZR. Tijekom posljednja 24 sata, LZR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00284929, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, LZR se kretao -0.06% u posljednjem satu i -13.93% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Lazer Eyez (LZR)

Tržišna kapitalizacija $ 9.28K$ 9.28K $ 9.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.28K$ 9.28K $ 9.28K Količina u optjecaju 999.37M 999.37M 999.37M Ukupna količina 999,369,414.577924 999,369,414.577924 999,369,414.577924

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lazer Eyez je $ 9.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LZR je 999.37M, s ukupnom količinom od 999369414.577924. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.28K.