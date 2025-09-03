LAWN (LAWN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00275051$ 0.00275051 $ 0.00275051 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.64% Promjena cijene (1D) +0.97% Promjena cijene (7D) +4.61% Promjena cijene (7D) +4.61%

LAWN (LAWN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, LAWNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LAWN je $ 0.00275051, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LAWN se promijenio za +0.64% u posljednjih sat vremena, +0.97% u posljednjih 24 sata i +4.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LAWN (LAWN)

Tržišna kapitalizacija $ 11.88K$ 11.88K $ 11.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.88K$ 11.88K $ 11.88K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,913.51 999,999,913.51 999,999,913.51

Trenutačna tržišna kapitalizacija LAWN je $ 11.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LAWN je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999913.51. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.88K.