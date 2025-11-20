Law Service Token Cijena danas

Trenutačna cijena Law Service Token (LST) danas je $ 0.000125, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LST u USD je $ 0.000125 po LST.

Law Service Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 25,001, s količinom u optjecaju od 200.00M LST. Tijekom posljednja 24 sata, LST trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.154729, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00010097.

U kratkoročnim performansama, LST se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Law Service Token (LST)

Tržišna kapitalizacija $ 25.00K$ 25.00K $ 25.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 125.00K$ 125.00K $ 125.00K Količina u optjecaju 200.00M 200.00M 200.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Law Service Token je $ 25.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LST je 200.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 125.00K.