Law of Attraction (LOA) Informacije $LOA is a journey that blends the realms of finance and metaphysics. It's not just another cryptocurrency; it’s a ground-breaking experiment that puts the principles of the law of attraction, manifestation, and visualization to the ultimate test, in real time. Our mission is audacious yet simple: to manifest a market cap of 1 billion dollars, and to give something back as we grow (gratitude in action). Yes, you read that right — we’re setting our sights high, aiming to prove sceptics wrong and demonstrate the incredible potential of collective intention and positive thinking. But how do we plan to achieve such a feat? The answer lies in our vibrant community of like-minded individuals who share a passion for the law of attraction. Together, we harness the power of positivity, visualization, and focused intention to materialize our goals in the crypto space. This is not just about financial gain; it’s about pushing the boundaries of what’s possible when we unite with a shared vision. Through fun, positivity, and unwavering belief, we’re paving the way for a new era of manifestation in the digital age. Službena web stranica: https://thelawofattractioncoin.io/ Bijela knjiga: https://medium.com/@LawOfAttractionCoin/whitepaper-v2-the-law-of-attraction-coin-loa-a9e0d7eeb418 Kupi LOA odmah!

Law of Attraction (LOA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Law of Attraction (LOA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 199.96K $ 199.96K $ 199.96K Ukupna količina: $ 731.11M $ 731.11M $ 731.11M Količina u optjecaju: $ 731.11M $ 731.11M $ 731.11M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 199.96K $ 199.96K $ 199.96K Povijesni maksimum: $ 0.00110335 $ 0.00110335 $ 0.00110335 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0002735 $ 0.0002735 $ 0.0002735 Saznajte više o cijeni Law of Attraction (LOA)

Law of Attraction (LOA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Law of Attraction (LOA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LOA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LOA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LOA tokena, istražite LOA cijenu tokena uživo!

