Law Blocks (LBT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Law Blocks (LBT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Law Blocks (LBT) Informacije

What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem.

Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts.

Službena web stranica:
https://lawblocks.io/
Bijela knjiga:
https://lawblocks.io/static/media/Law_Blocks_AI_Whitepaper.96d4cffe57b623991ac7.pdf

Law Blocks (LBT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Law Blocks (LBT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 32.33M
$ 32.33M
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 245.00M
$ 245.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 131.95M
$ 131.95M
Povijesni maksimum:
$ 0.291525
$ 0.291525
Povijesni minimum:
$ 0.01953918
$ 0.01953918
Trenutna cijena:
$ 0.131945
$ 0.131945

Law Blocks (LBT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Law Blocks (LBT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj LBT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja LBT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku LBT tokena, istražite LBT cijenu tokena uživo!

LBT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide LBT? Naša LBT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

