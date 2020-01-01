Law Blocks (LBT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Law Blocks (LBT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Law Blocks (LBT) Informacije What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem. Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts. Službena web stranica: https://lawblocks.io/ Bijela knjiga: https://lawblocks.io/static/media/Law_Blocks_AI_Whitepaper.96d4cffe57b623991ac7.pdf Kupi LBT odmah!

Law Blocks (LBT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Law Blocks (LBT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 32.33M $ 32.33M $ 32.33M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 131.95M $ 131.95M $ 131.95M Povijesni maksimum: $ 0.291525 $ 0.291525 $ 0.291525 Povijesni minimum: $ 0.01953918 $ 0.01953918 $ 0.01953918 Trenutna cijena: $ 0.131945 $ 0.131945 $ 0.131945 Saznajte više o cijeni Law Blocks (LBT)

Law Blocks (LBT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Law Blocks (LBT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj LBT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja LBT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku LBT tokena, istražite LBT cijenu tokena uživo!

