Law Blocks (LBT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.131415 $ 0.131415 $ 0.131415 24-satna najniža cijena $ 0.132122 $ 0.132122 $ 0.132122 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.131415$ 0.131415 $ 0.131415 24-satna najviša cijena $ 0.132122$ 0.132122 $ 0.132122 Najviša cijena ikada $ 0.291525$ 0.291525 $ 0.291525 Najniža cijena $ 0.01953918$ 0.01953918 $ 0.01953918 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) -0.13% Promjena cijene (7D) -0.37% Promjena cijene (7D) -0.37%

Law Blocks (LBT) cijena u stvarnom vremenu je $0.131748. Tijekom protekla 24 sata, LBTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.131415 i najviše cijene $ 0.132122, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LBT je $ 0.291525, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01953918.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LBT se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i -0.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Law Blocks (LBT)

Tržišna kapitalizacija $ 32.28M$ 32.28M $ 32.28M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 131.75M$ 131.75M $ 131.75M Količina u optjecaju 245.00M 245.00M 245.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Law Blocks je $ 32.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LBT je 245.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 131.75M.