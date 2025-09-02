Više o LBT

Law Blocks Cijena (LBT)

Neuvršten

1 LBT u USD cijena uživo:

$0.131748
-0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Law Blocks (LBT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:24:24 (UTC+8)

Law Blocks (LBT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.131415
24-satna najniža cijena
$ 0.132122
24-satna najviša cijena

$ 0.131415
$ 0.132122
$ 0.291525
$ 0.01953918
-0.04%

-0.13%

-0.37%

-0.37%

Law Blocks (LBT) cijena u stvarnom vremenu je $0.131748. Tijekom protekla 24 sata, LBTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.131415 i najviše cijene $ 0.132122, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LBT je $ 0.291525, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01953918.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LBT se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i -0.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Law Blocks (LBT)

$ 32.28M
--
$ 131.75M
245.00M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Law Blocks je $ 32.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LBT je 245.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 131.75M.

Law Blocks (LBT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Law Blocks u USD iznosila je $ -0.0001801161964279.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Law Blocks u USD iznosila je $ -0.0022262777.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Law Blocks u USD iznosila je $ +0.0012519221.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Law Blocks u USD iznosila je $ +0.00323483062468882.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001801161964279-0.13%
30 dana$ -0.0022262777-1.68%
60 dana$ +0.0012519221+0.95%
90 dana$ +0.00323483062468882+2.52%

Što je Law Blocks (LBT)

What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem. Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts.

Law Blocks Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Law Blocks (LBT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Law Blocks (LBT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Law Blocks.

Provjerite Law Blocks predviđanje cijene sada!

LBT u lokalnim valutama

Law Blocks (LBT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Law Blocks (LBT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LBT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Law Blocks (LBT)

Koliko Law Blocks (LBT) vrijedi danas?
Cijena LBT uživo u USD je 0.131748 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LBT u USD?
Trenutačna cijena LBT u USD je $ 0.131748. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Law Blocks?
Tržišna kapitalizacija za LBT je $ 32.28M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LBT?
Količina u optjecaju za LBT je 245.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LBT?
LBT je postigao ATH cijenu od 0.291525 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LBT?
LBT je vidio ATL cijenu od 0.01953918 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LBT?
24-satni obujam trgovanja za LBT je -- USD.
Hoće li LBT još narasti ove godine?
LBT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LBT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:24:24 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.