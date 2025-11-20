Laura AI Cijena danas

Trenutačna cijena Laura AI (LAURA) danas je $ 0.00000467, s promjenom od 0.37% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LAURA u USD je $ 0.00000467 po LAURA.

Laura AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,671.21, s količinom u optjecaju od 1.00B LAURA. Tijekom posljednja 24 sata, LAURA trgovao je između $ 0.00000465 (niska) i $ 0.00000469 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02523582, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000465.

U kratkoročnim performansama, LAURA se kretao -0.02% u posljednjem satu i -21.22% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Laura AI (LAURA)

Tržišna kapitalizacija $ 4.67K$ 4.67K $ 4.67K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.67K$ 4.67K $ 4.67K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

