Launchium Cijena danas

Trenutačna cijena Launchium (LNCHM) danas je $ 0.00000608, s promjenom od 0.40% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LNCHM u USD je $ 0.00000608 po LNCHM.

Launchium trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,681.45, s količinom u optjecaju od 933.94M LNCHM. Tijekom posljednja 24 sata, LNCHM trgovao je između $ 0.00000568 (niska) i $ 0.00000626 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00025703, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000533.

U kratkoročnim performansama, LNCHM se kretao +0.30% u posljednjem satu i -28.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Launchium (LNCHM)

Tržišna kapitalizacija $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.68K$ 5.68K $ 5.68K Količina u optjecaju 933.94M 933.94M 933.94M Ukupna količina 933,939,323.8833781 933,939,323.8833781 933,939,323.8833781

