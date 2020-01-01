Launch On USD1 (L) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Launch On USD1 (L), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Launch On USD1 (L) Informacije The Internet Capital Market, built on Ethereum and powered by USD1—a Trump-backed stablecoin from World Liberty Financial—enables anyone to launch, trade, and earn from tokens. The platform shares fees with creators, KOLs, and investors, fueling a meme-driven, community-powered economy. The platform is accessible via dApp, X (Twitter) Bot, Telegram Bot, and a mobile app, all enhanced by LLMs AI agents for a seamless Web3 experience. Službena web stranica: https://launchonusd1.fun Bijela knjiga: https://launch-on-usd1.gitbook.io/docs/ Kupi L odmah!

Launch On USD1 (L) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Launch On USD1 (L), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 27.34K $ 27.34K $ 27.34K Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 27.34K $ 27.34K $ 27.34K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Launch On USD1 (L)

Launch On USD1 (L) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Launch On USD1 (L) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj L tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja L tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku L tokena, istražite L cijenu tokena uživo!

