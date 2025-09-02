Lattice (LTX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.02055208 24-satna najviša cijena $ 0.057916 Najviša cijena ikada $ 2.79 Najniža cijena $ 0.02055208 Promjena cijene (1H) -0.42% Promjena cijene (1D) -3.80% Promjena cijene (7D) -6.22%

Lattice (LTX) cijena u stvarnom vremenu je $0.055703. Tijekom protekla 24 sata, LTXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02055208 i najviše cijene $ 0.057916, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LTX je $ 2.79, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02055208.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LTX se promijenio za -0.42% u posljednjih sat vremena, -3.80% u posljednjih 24 sata i -6.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Lattice (LTX)

Tržišna kapitalizacija $ 1.79M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.57M Količina u optjecaju 32.09M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Lattice je $ 1.79M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LTX je 32.09M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.57M.