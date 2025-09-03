Latte (LATTE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.000028 $ 0.000028 $ 0.000028 24-satna najniža cijena $ 0.00002902 $ 0.00002902 $ 0.00002902 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.000028$ 0.000028 $ 0.000028 24-satna najviša cijena $ 0.00002902$ 0.00002902 $ 0.00002902 Najviša cijena ikada $ 0.00268683$ 0.00268683 $ 0.00268683 Najniža cijena $ 0.00001282$ 0.00001282 $ 0.00001282 Promjena cijene (1H) +0.54% Promjena cijene (1D) +2.38% Promjena cijene (7D) +6.94% Promjena cijene (7D) +6.94%

Latte (LATTE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002882. Tijekom protekla 24 sata, LATTEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000028 i najviše cijene $ 0.00002902, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LATTE je $ 0.00268683, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001282.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LATTE se promijenio za +0.54% u posljednjih sat vremena, +2.38% u posljednjih 24 sata i +6.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Latte (LATTE)

Tržišna kapitalizacija $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K Količina u optjecaju 823.68M 823.68M 823.68M Ukupna količina 823,680,231.91 823,680,231.91 823,680,231.91

Trenutačna tržišna kapitalizacija Latte je $ 23.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LATTE je 823.68M, s ukupnom količinom od 823680231.91. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.74K.