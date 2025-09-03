LATENT ARENA (LATENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00061777$ 0.00061777 $ 0.00061777 Najniža cijena $ 0.00000865$ 0.00000865 $ 0.00000865 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +16.97% Promjena cijene (7D) +16.97%

LATENT ARENA (LATENT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001049. Tijekom protekla 24 sata, LATENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LATENT je $ 0.00061777, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000865.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LATENT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +16.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu LATENT ARENA (LATENT)

Tržišna kapitalizacija $ 9.35K$ 9.35K $ 9.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.48K$ 10.48K $ 10.48K Količina u optjecaju 891.40M 891.40M 891.40M Ukupna količina 999,206,393.762328 999,206,393.762328 999,206,393.762328

Trenutačna tržišna kapitalizacija LATENT ARENA je $ 9.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LATENT je 891.40M, s ukupnom količinom od 999206393.762328. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.48K.