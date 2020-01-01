Late Capitalism (L8CAP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Late Capitalism (L8CAP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Late Capitalism (L8CAP) Informacije investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD. L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs! Službena web stranica: https://www.daos.fun/78E2eW1QBg15cinNR4wfFzu9SJPsDXQKR29SNpApg78J Kupi L8CAP odmah!

Late Capitalism (L8CAP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Late Capitalism (L8CAP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 196.07K $ 196.07K $ 196.07K Ukupna količina: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Količina u optjecaju: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 196.07K $ 196.07K $ 196.07K Povijesni maksimum: $ 0.00318447 $ 0.00318447 $ 0.00318447 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00018233 $ 0.00018233 $ 0.00018233 Saznajte više o cijeni Late Capitalism (L8CAP)

Late Capitalism (L8CAP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Late Capitalism (L8CAP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj L8CAP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja L8CAP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku L8CAP tokena, istražite L8CAP cijenu tokena uživo!

