Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00318447$ 0.00318447 $ 0.00318447 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.21% Promjena cijene (1D) -0.68% Promjena cijene (7D) -54.04% Promjena cijene (7D) -54.04%

Late Capitalism (L8CAP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, L8CAPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena L8CAP je $ 0.00318447, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, L8CAP se promijenio za +1.21% u posljednjih sat vremena, -0.68% u posljednjih 24 sata i -54.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 197.97K$ 197.97K $ 197.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 197.97K$ 197.97K $ 197.97K Količina u optjecaju 1.08B 1.08B 1.08B Ukupna količina 1,075,383,987.594844 1,075,383,987.594844 1,075,383,987.594844

Trenutačna tržišna kapitalizacija Late Capitalism je $ 197.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju L8CAP je 1.08B, s ukupnom količinom od 1075383987.594844. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 197.97K.